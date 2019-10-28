D-LINK AC1300 DWA-181 - USB-адаптер с поддержкой MU-MIMO

28 октября 2019, 9:45

Компания D-Link представляет новый ультракомпактный USB-адаптер AС1300 DWA-181 с поддержкой MU-MIMO.

Новинка предназначена для подключения настольных ПК, игровых и рабочих ноутбуков к беспроводным сетям 802.11ac и 802.11ac Wave 2 на скорости до 867 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц и до 400 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц.

Конструктивно DWA-181 выполнен в миниатюрном корпусе размером 2 x 1,5 x 0,7 см. Адаптер оснащен двумя встроенными высокоэффективными антеннами, поддерживает конфигурацию MIMO 2 x 2 и обеспечивает расширенную зону приема Wi-Fi в домах, квартирах и офисах со сложной планировкой. Для повышения качества Wi-Fi-подключений устройство поддерживает технологию формирования направленного беспроводного сигнала TX Beamforming. Трансляция видео, онлайн-игры и загрузка файлов большого размера осуществляются в более скоростном и свободном от помех диапазоне 5 ГГц. Для безопасной передачи данных реализованы механизмы шифрования WPA и WPA2.Новый USB-адаптер DWA-181 поддерживает технологию MU-MIMO, позволяющую существенно увеличить скорость передачи данных подключенного ПК или ноутбука в беспроводных сетях на базе маршрутизаторов 802.11ac Wave 2. При подключении адаптера вместе с другими клиентскими устройствами с поддержкой MU-MIMO, маршрутизатор обеспечивает для них одновременную передачу независимых потоков данных через разные антенны. За счет этого сокращается время ожидания, повышается пропускная способность сети и скорость работы клиентских устройств. Для организации Wi-Fi-сетей с поддержкой MU-MIMO рекомендуются следующие модели маршрутизаторов 802.11ac Wave 2: DIR-882 класса AC2600, DIR-878 класса AC1900, DIR-853 класса AC1300 и модели AC1200 DIR-842, DIR-841, DIR-825, DIR-822 и DIR-815.В настоящее время в линейку беспроводных USB-адаптеров D-Link с технологией MU-MIMO входят:высокоскоростной адаптер AC1300 с интерфейсом USB 3.0 DWA-182;ультракомпактный адаптер AC1300 с интерфейсом USB 2.0 DWA-181;ультракомпактный адаптер AC600 с интерфейсом USB 2.0 DWA-171.Новый беспроводной USB-адаптер DWA-181 доступен для заказа у официальных реселлеров компании D-Link. Рекомендованная розничная цена – $32.