DIR-878: увеличение скорости беспроводного соединения с AC1900 до AC2600

26 июня 2020, 14:15

Компания D-Link объявляет о выходе нового программного обеспечения для маршрутизатора DIR-878.

Новое ПО версии 4.0.1 принципиально улучшает технические характеристики и функциональные возможности DIR-878, позволяя перейти с MU-MIMO 3 x 3 на полноценную поддержку MU-MIMO 4 x 4, повысить производительность Wi-Fi с AC1900 до AC2600 и расширить функционал безопасности.

Возможности новой версии ПО:переход на MU-MIMO 4 x 4 с поддержкой одновременной передачи до 4 потоков данных;повышенная производительность Wi-Fi до 2,6 Гбит/с при подключении стандартных клиентских устройств: до 1733 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц и до 800 Мбит/с в 2,4 ГГц;поддержка каналов шириной 160 МГц для создания высокоскоростных соединений (до 3,464 Гбит/с);встроенный сервер PPTP/L2TP и поддержка VPN-туннелей GRE/EoGRE, L2TP over IPsec;встроенная блокировка рекламы;портал авторизации CoovaChilli для операторов связи и компаний HoReCa, организующих публичные зоны Wi-Fi.Новая версия ПО DIR-878 также поддерживает полный перечень функциональных возможностей двухдиапазонных беспроводных маршрутизаторов разработки российского Центра исследований D-Link, среди которых:функция Super Mesh – реализация Mesh-сетей от компании D-Link для объединения в единую транспортную сеть до 16 точек доступа и маршрутизаторов D-Link, позволяющая быстро развернуть крупную временную Wi-Fi-сеть при организации выездных мероприятий или обеспечить качественное покрытие Wi-Fi без «мертвых зон» в условиях сложных планировок современных офисных помещений, квартир и коттеджей;функция Multi-WAN для назначения нескольких WAN-портов и резервирования интернет-подключения от разных провайдеров;сервисы контентной фильтрации SkyDNS и Яндекс.DNS;безопасный доступ к интерфейсу командной строки (CLI) по SSH.Новое ПО для DIR-878 успешно прошло полномасштабное тестирование и уже доступно пользователям. Для быстрой установки можно воспользоваться Web-интерфейсом или мобильным приложением D-Link Assistant для iOS и Android.Двухдиапазонный гигабитный маршрутизатор DIR-878 доступен для заказа у официальных реселлеров компании D-Link. Рекомендованная розничная цена составляет $129.