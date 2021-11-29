D-Link представляет новый гигабитный маршрутизатор AC1200 DIR-843 с Multi-WAN

29 ноября 2021, 14:45

Компания D-Link объявляет о начале продаж нового двухдиапазонного гигабитного маршрутизатора DIR-843 AC1200 Wave 2 MU-MIMO с поддержкой Multi-WAN.

Устройство прошло полномасштабное тестирование в сетях федеральных и региональных интернет-провайдеров, поддерживает все актуальные типы IPv4/IPv6-соединений, различные сценарии подключения IPTV и Smart TV, расширенный функционал VPN, может выполнять функции повторителя WISP, точки доступа, беспроводного повторителя и Wi-Fi-клиента. Преимущества новинки – быстрый Wi-Fi в двух диапазонах частот с защитой WPA3, поддержка высокоскоростных тарифных планов до 1 Гбит/с и возможность одновременного подключения к нескольким провайдерам для бесперебойного доступа в Интернет.

Новинка предназначена для организации высокоскоростных проводных и беспроводных домашних сетей с большим количеством одновременно работающих стриминговых приложений, включая онлайн-игры, видеочаты, скачивание торрентов, просмотр IPTV и трансляцию видеосервисов в HD и Ultra HD-качестве. Данную модель также можно рекомендовать для подключения небольших офисов с повышенными требованиями к отказоустойчивости интернет-соединения.



DIR-843 реализован на базе двухъядерного процессора MediaTek с частотой 880 МГц, оснащен 128 МБ оперативной и флеш-памяти, 1 гигабитным портом WAN и 3 гигабитными портами LAN. Новинка поддерживает настройку нескольких WAN-портов для создания основного и резервного интернет-подключения к разным провайдерам и распределения нагрузки между ними.



Маршрутизатор оптимизирован для использования в помещениях со сложной планировкой и большим количеством одновременно подключенных беспроводных клиентов. DIR-843 оснащен 4 внешними антеннами с коэффициентом усиления 5 dBi, поддерживает технологию TX Beamforming для формирования направленного в сторону клиента сигнала Wi-Fi и режим MU-MIMO, позволяющий маршрутизатору передавать данные нескольким устройствам одновременно. Режим точки доступа позволит использовать DIR-843 для расширения существующей беспроводной сети, а поддержка стандартов 802.11k/v обеспечит быстрый роуминг и высокое качество Wi-Fi-подключения при переходе мобильных клиентов от одной точки доступа до другой в пределах одной сети.

Основные характеристики DIR-843:Гигабитные порты: 1 WAN и 3 LAN 1000 Мбит/с;Поддержка Multi-WAN: возможность настройки нескольких WAN-портов для резервирования и балансировки трафика между интернет-соединениями;Двухдиапазонный Wi-Fi AC1200 со скоростью до 300 Мбит/с в 2,4 ГГц и до 867 Мбит/с в 5 ГГц;Оптимальное покрытие Wi-Fi для помещений со сложной планировкой: 4 антенны 5 dBi, TX Beamforming, MU-MIMO 2 x 2, поддержка 802.11k/v;Родительский контроль: Wi-Fi по расписанию, блокировка нежелательных сайтов и клиентских устройств, сервисы контентной фильтрации Яндекс.DNS и SkyDNS, блокировка рекламы;Плавная трансляция IPTV в HD и Ultra HD-качестве: поддерживает IGMP, 802.1Q VLAN, UDPXY;Организация VPN-туннелей по протоколам IPsec (IKEv1/v2), PPTP, L2TP, L2TP over IPsec, GRE, EoGRE, EoIP;Простая настройка и управление с помощью приложения D-Link Assistant для iOS и Android;Встроенный клиент TR-069, позволяющий специалистам техподдержки провайдера удаленно обновлять встроенное ПО, диагностировать и исправлять возможные проблемы с подключением.Рекомендованная розничная цена составляет $57.