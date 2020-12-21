21 декабря 2020, 13:15

Компания D-Link представляет новые маршрутизаторы DIR-2150 и DIR-1260 c поддержкой VPN, Multi-WAN, 3G/LTE, WPA3.

Новинки реализованы на высокопроизводительной аппаратной платформе, поддерживают резервирование интернет-доступа, расширенный функционал VPN, могут использоваться для безопасной удаленной работы пользователей c корпоративными ресурсами организаций. Маршрутизаторы работают под управлением программного обеспечения, созданного российским Центром исследований и разработок D-Link с учетом самых современных требований к домашнему оборудованию доступа в Интернет и рекомендуются для использования в сетях федеральных и региональных провайдеров, предоставляющих услуги скоростного доступа в Интернет, IP-телефонии, IPTV и OTT-сервисы в HD и Ultra HD-качестве.

Основные преимущества новых маршрутизаторов

Конфиденциальность данных при удаленном подключении: возможность организации VPN-туннелей GRE/EoGRE, L2TP over IPsec, поддержка IKEv1/IKEv2. Резервирование доступа в Интернет: возможность подключения к нескольким проводным провайдерам (Multi-WAN) и создания резервного 3G/LTE-подключения (при использовании совместимого USB-модема). Встроенный межсетевой экран: контроль состояния соединений (SPI), IP/ МАС /URL-фильтрация. Поддержка IPTV и Smart TV: IGMP, 802.1Q VLAN, UDPXY. Расширенные возможности беспроводной сети: механизм защиты WPA3, поддержка стандартов 802.11k/v для более плавного перехода между беспроводными устройствами в рамках одной сети, интеллектуальное распределение Wi-Fi-клиентов, гостевая сеть Wi-Fi, WMM (Wi-Fi QoS). Возможность подключения одного или нескольких IP-телефонов. Защита от вредоносного контента: сервисы фильтрации SkyDNS и Яндекс.DNS, блокировка рекламы. Совместный сетевой доступ к USB-устройствам: к USB-принтеру, HDD-накопителю и т. п.

Маршрутизаторы DIR-2150 и DIR-1260 прошли успешное тестирование у ведущих российских интернет-провайдеров на высокоскоростных тарифных планах до 1000 Мбит/с. Пропускная способность WAN-LAN для наиболее распространенных типов интернет-подключения IPoE и PPPoE составляет 1800 Мбит/с – до 900 Мбит/с в каждом направлении.DIR-2150 и DIR-1260 могут использоваться в качестве центральных шлюзов сети для реализации нескольких IPsec-соединений, например, при необходимости организации доступа для двух или более человек при помощи одного устройства.

Для настройки маршрутизаторов используются: бесплатное мобильное приложение D-Link Assistant (для устройств c ОС Android и iOS), Web-интерфейс или интерфейс командной строки (CLI) с возможностью безопасного доступа по SSH. Для интернет-провайдеров реализован встроенный клиент TR-069, позволяющий специалистам техподдержки удаленно отслеживать состояние устройства, обновлять ПО, диагностировать и исправлять возможные проблемы с подключением.DIR-2150 и DIR-1260 включены в программу кастомизации маршрутизаторов под требования интернет-провайдеров, которая предполагает размещение логотипа на корпусе устройства, индивидуальный дизайн упаковки, разработку встроенного ПО с учетом специфических требований заказчика. По вопросам кастомизации можно обращаться в компанию D-Link по адресу: customization@dlink.ru.

Новые маршрутизаторы DIR-2150 и DIR-1260 доступны для заказа у официальных реселлеров компании D-Link. Рекомендованная цена для конечных пользователей составляет $121 и $75 соответственно.