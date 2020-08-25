D-Link представляет новый гигабитный маршрутизатор AC1200 DIR-825/GF

25 августа 2020, 13:45

Компания D-Link представляет новый беспроводной гигабитный маршрутизатор AC1200 DIR-825/GF с оптическим SFP-портом.

Новинка расширяет линейку клиентских устройств доступа в Интернет для подключения по оптике, реализована на высокопроизводительной аппаратной платформе с использованием 256 МБ оперативной памяти DDR3 и 128 МБ Flash-памяти, характеризуется высокой скоростью маршрутизации до 1,8 Гбит/с и улучшенной производительностью Wi-Fi с поддержкой технологий MU-MIMO и TX Beamforming.



Устройство работает под управлением нового программного обеспечения версии 4.0, созданного российским Центром исследований и разработок D-Link с учетом самых современных требований к домашнему оборудованию доступа в Интернет. Маршрутизатор поддерживает стандарт беспроводной безопасности WPA3, расширенный функционал VPN, резервирование интернет-доступа с использованием 3G/LTE-модемов, функции принт-сервера и медиасервера DLNA.



Новинка рекомендуется для применения в качестве универсального абонентского устройства в сетях федеральных и региональных провайдеров, предоставляющих услуги высокоскоростного доступа в Интернет, IPTV и IP-телефонии по оптоволокну, выделенной линии Gigabit Ethernet и через мобильные 3G/4G-сети.



Технические характеристики DIR-825/GF:



процессор с тактовой частотой 900 МГц, 256 МБ оперативной памяти DDR3, 128 МБ Flash-памяти;

WAN-порт 1000BASE-X SFP для подключения к оптоволоконной линии связи, например, c использованием SFP-трансиверов D-Link серии DEM-3xx и DGS-712;

4 LAN-порта Gigabit Ethernet, любой из которых может быть назначен в качестве WAN для подключения к Интернету по выделенной Ethernet-линии;

многофункциональный USB-порт для подключения 3G/LTE-модема, USB-накопителя или принтера

двухдиапазонный Wi-Fi-модуль AC1200 Wave 2 c максимальной скоростью беспроводного соединения до 300 Мбит/с в 2,4 ГГц и до 867 Мбит/с в 5 ГГц;

4 внешние антенны 5 dBi для обеспечения уверенного покрытия Wi-Fi в больших домах и квартирах со сложной планировкой;

поддержка TX Beamforming и MU-MIMO для повышения качества и производительности Wi-Fi-подключений.



Новый DIR-825/GF отлично зарекомендовал себя в процессе эксплуатации на реальных схемах подключения в сетях федеральных и ведущих региональных интернет-провайдеров и полностью адаптирован для работы на высокоскоростных тарифных планах до 1000 Мбит/с. Пропускная способность WAN-LAN для наиболее распространенных типов интернет-подключения IPoE и PPPoE составляет порядка 1800 Мбит/с – по 900 Мбит/с в каждом направлении.

Маршрутизатор оптимизирован для удаленной работы и обучения, обеспечивает одновременную комфортную работу мобильных пользователей, стабильную трансляцию видеоконференций, качественную голосовую связь, высокоскоростной прием и передачу больших объемов информации, трансляцию IPTV и работу с OTT-сервисами в HD и Ultra HD-разрешении и онлайн-гейминг.DIR-825/GF работает под управлением нового поколения программного обеспечения версии 4.0, соответствующего всем современным требованиям к функционалу домашнего оборудования доступа в Интернет, включая:улучшенную безопасность Wi-Fi-соединений с использованием шифрования WPA3;расширенный функционал VPN для организации удаленной работы, включая встроенные VPN-серверы PPTP/L2TP и VPN-туннели IPsec (IKEv2), PPTP/L2TP, GRE и EoGRE;сервисы контентной фильтрации Яндекс.DNS и SkyDNS для защиты детей от посещения сайтов, способных нанести вред их здоровью или развитию, а взрослых пользователей – от мошеннических и вредоносных сайтов;функцию блокировки рекламы;функции принт-сервера и медиасервера DLNA;встроенный torrent-клиент для скачивания файлов на USB-накопитель;удобное управление с помощью бесплатного мобильного приложения D-Link Assistant;встроенный клиент TR-069, позволяющий специалистам техподдержки провайдера удаленно отслеживать состояние устройства, обновлять ПО, диагностировать и исправлять возможные проблемы с подключением.