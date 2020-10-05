D-Link представляет новый гигабитный VoIP-маршрутизатор AC1200 DVG-5402G/GF

5 октября 2020, 14:15

Компания D-Link представляет новый беспроводной гигабитный VoIP-маршрутизатор AC1200 DVG-5402G/GF с оптическим SFP-портом.

Новинка реализована на высокопроизводительной аппаратной платформе, оснащена современным VoIP-шлюзом стандарта SIP 2.0 с двумя FXS-портами и поддерживает подключение по оптике или выделенной линии Gigabit Ethernet c возможностью резервирования интернет-доступа через 3G/LTE-модем.



DVG-5402G/GF рекомендуется для использования в качестве универсального абонентского устройства в сетях федеральных и региональных провайдеров, предоставляющих услуги высокоскоростного доступа в Интернет, IP-телефонию, IPTV и OTT-сервисы в HD и Ultra HD-качестве. Маршрутизатор также может успешно применяться в небольших и средних офисах, где требуется подключение IP-телефонии по протоколу SIP, беспроводная сеть с одновременной работой в двух диапазонах частот, функции принт-сервера и расширенный функционал VPN для организации удаленной работы сотрудников из дома.



Технические характеристики DVG-5402G/GF:



процессор с тактовой частотой 900 МГц, 256 МБ оперативной памяти DDR3, 128 МБ Flash-памяти;

WAN-порт 1000BASE-X SFP для подключения к оптоволоконной линии связи, например, c использованием SFP-трансиверов D-Link серии DEM-3xx и DGS-712;

4 LAN-порта Gigabit Ethernet, любой из которых может быть назначен в качестве WAN для подключения к Интернету по выделенной Ethernet-линии;

2 FXS-порта для подключения аналоговых телефонов с возможностью совершения звонков через Интернет;

USB-порт для подключения 3G/LTE-модема, USB-накопителя или принтера;

двухдиапазонный Wi-Fi-модуль AC1200 Wave 2 cо скоростью беспроводного соединения до 300 Мбит/с в 2,4 ГГц и до 867 Мбит/с в 5 ГГц;

4 внешние антенны 5 dBi для уверенного покрытия Wi-Fi в помещениях со сложной планировкой;

поддержка технологий TX Beamforming и MU-MIMO для повышения качества и производительности Wi-Fi-подключений.



Новый DVG-5402G/GF отлично зарекомендовал себя в процессе эксплуатации на реальных схемах подключения в сетях федеральных и ведущих региональных интернет-провайдеров и полностью адаптирован для работы на высокоскоростных тарифных планах до 1000 Мбит/с. Пропускная способность WAN-LAN для наиболее распространенных типов интернет-подключения IPoE и PPPoE составляет 1800 Мбит/с – до 900 Мбит/с в каждом направлении.



DVG-5402G/GF работает под управлением нового программного обеспечения версии 4.0, созданного российским Центром исследований и разработок D-Link с учетом всех современных требований к оборудованию доступа в Интернет. Маршрутизатор поддерживает:



расширенный функционал VPN, включая встроенные PPTP/L2TP-серверы и VPN-туннели IPsec (IKEv2), PPTP/L2TP, GRE и EoGRE;

резервирование доступа в Интернет с балансировкой нагрузки между WAN-соединениями;

улучшенную безопасность Wi-Fi с использованием шифрования WPA3;

сервисы контентной фильтрации Яндекс.DNS и SkyDNS;

функцию блокировки рекламы;

создание расписаний для работы беспроводной сети, применения правил различных фильтров и перезагрузки маршрутизатора;

встроенные функции телефонии, включая одновременную работу двух голосовых профилей, создание белых и черных списков входящих вызовов, определитель номера/антиАОН, ожидание и удержание вызова, переадресацию звонков, 3-стороннюю конференцию, сохранение журнала вызовов;

принт-сервер с общим доступом для проводных и беспроводных клиентов;

медиасервер DLNA, torrent-клиент и файловый сервер с возможностью удаленного доступа по протоколам FTP и SMB.



Для настройки и управления доступно бесплатное мобильное приложение D-Link Assistant. Поддерживается настройка через Web-интерфейс и интерфейс командной строки (CLI) с возможностью безопасного доступа по SSH. Для интернет-провайдеров реализован встроенный клиент TR-069, позволяющий специалистам техподдержки удаленно отслеживать состояние устройства, обновлять ПО, диагностировать и исправлять возможные проблемы с подключением.



Новый VoIP-маршрутизатор DVG-5402G/GF дополняет линейку клиентского оборудования доступа в Интернет для подключения по оптике, в которую также входят:



DIR-615/GF – маршрутизатор начального уровня N300 с гигабитным SFP-портом WAN и LAN-портами Fast Ethernet;

DIR-841/GF – двухдиапазонный маршрутизатор AC1200 с гигабитным SFP-портом WAN, LAN-портами Fast Ethernet и поддержкой MU-MIMO;

DIR-825/GF – гигабитный двухдиапазонный маршрутизатор AC1200 с USB-портом, поддержкой 3G/LTE и MU-MIMO.



Все маршрутизаторы D-Link принимают участие в программе кастомизации оборудования для интернет-провайдеров. В программу входит размещение логотипа на корпусе устройства, индивидуальный дизайн упаковки, разработка встроенного ПО с учетом специфических требований заказчика и добавление необходимого функционала (например, SLA-агента для мониторинга работоспособности клиентских сетей). По вопросам кастомизации можно обращаться в компанию D-Link по адресу: customization@dlink.ru.



Новый DVG-5402G/GF доступен для заказа у официальных реселлеров компании D-Link. Рекомендованная цена для конечных пользователей составляет $121.