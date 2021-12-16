D-Link представляет новый гигабитный маршрутизатор Wi-Fi 6 DIR-X1530

16 декабря 2021, 9:45

Компания D-Link представляет новый гигабитный Wi-Fi 6 маршрутизатор AX1500 DIR-X1530. Устройство обеспечивает высокую скорость передачи данных по стандарту Wi-Fi 6 (802.11ax), реализовано на высокопроизводительной аппаратной платформе и соответствует самым современным техническим требованиям к оборудованию доступа в Интернет.



Новинка рекомендуется для применения в качестве ядра домашних и офисных сетей с высокой плотностью беспроводных клиентов, подключения новейших мобильных устройств с поддержкой Wi-Fi 6, создания беспроводных систем домашней автоматизации «Умный дом» (IoT) и использования в сетях интернет-провайдеров для подключения гигабитных тарифных планов, IPTV и видеосервисов в HD и Ultra HD-качестве.

Устройство реализовано на базе 2-ядерного процессора Realtek с использованием 256МБ оперативной памяти DDR3 и 128МБ Flash-памяти, оснащено 1 гигабитным портом WAN, 3 гигабитными портами LAN и высокоэффективными антеннами 5 dBi с дополнительными усилителями мощности.



Беспроводной модуль AX1500 обеспечивает одновременную работу в двух диапазонах частот – со скоростью до 1201 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц и до 300 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц.



Преимущества стандарта Wi-Fi 6:



OFDMA и MU-MIMO – обеспечивают высокую скорость и низкую задержку в сетях с множеством одновременных подключений.

BSS Coloring – повышает стабильность Wi-Fi-подключений в условиях сильно зашумленной посторонними источниками беспроводного сигнала среды.

ТХ Beamforming – помогает антеннам фокусировать сигнал в направлении беспроводных клиентов и повышает качество связи мобильных устройств.

Target Wake Time – переводит Wi-Fi-соединение неактивного клиента в спящий режим, экономя заряд батареи и снижая нагрузку на сеть.

Для настройки и управления используется мобильное приложение D-Link Assistant, которое поможет:быстро настроить интернет-подключение и IPTV,подключиться к гостевой сети Wi-Fi в любом диапазоне,заблокировать нежелательные сайты с помощью сервиса SkyDNS,составить расписание для работы Wi-Fi и различных фильтров,включить блокировку рекламы,настроить VPN-туннели.