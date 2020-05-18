D-Link представляет новую унифицированную точку доступа AC2600 Wave 2 DWL-8620AP

18 мая 2020, 10:15

Компания D-Link представляет унифицированную точку доступа AC2600 Wave 2 с поддержкой MU-MIMO и PoE DWL-8620AP.

Точка доступа предназначена для построения распределенных беспроводных сетей корпоративного уровня с высокой плотностью мобильных клиентов и повышенными требованиями к пропускной способности в государственных, бюджетных и коммерческих организациях, в том числе медицинских и учебных учреждениях, торговых, гостиничных и выставочных комплексах, публичных пространствах. Корпус новой DWL-8620AP соответствует требованиям стандарта пожарной безопасности UL2043 для установки между перекрытиями и подвесным потолком, в вентиляционных каналах и пр.



DWL-8620AP поддерживает одновременную работу в диапазонах частот 2,4 и 5 ГГц и обеспечивает общую скорость беспроводного соединения до 2533 Мбит/с: до 1733 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц и до 800 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц (с модуляцией QAM-256).



DWL-8620AP оснащена 2 портами 10/100/1000BASE-T с поддержкой функционала Link Aggregation, консольным портом RJ-45 и внутренними всенаправленными антеннами с коэффициентами усиления 3 dBi (2,4 ГГц) и 4 dBi (5 ГГц). Порт LAN 1 поддерживает технологию PoE (IEEE 802.3at), что позволяет размещать устройство в местах, где отсутствуют источники электропитания. DWL-8620AP поставляется с кронштейном для крепления на потолок или стену. Адаптер питания не входит в комплект поставки.



DWL-8620AP поддерживает технологии улучшения качества Wi-Fi-сигнала и повышения производительности, позволяющие использовать преимущества высокоскоростного стандарта AC Wave 2:



Интеллектуальная технология Beamforming позволяет фокусировать сигнал в направлении подключенных беспроводных устройств.

Механизм Band Steering позволяет точке доступа динамически распределять беспроводных клиентов между двумя частотными диапазонами в зависимости от уровня сигнала и загруженности диапазона.

MU-MIMO 4х4 обеспечивает одновременную передачу четырех независимых потоков данных через разные антенны нескольким устройствам для увеличения пропускной способности беспроводной сети.

Технология Airtime Fairness позволяет исключить монополизацию полосы пропускания устройствами устаревших беспроводных стандартов за счет выделения равного времени трансляции всем подключенным клиентам.



DWL-8620AP поддерживает технологию WDS для организации беспроводного моста, протокол 802.1d Spanning Tree, WMM (QoS), а также технологию Multiple SSID с возможностью создания до 32 виртуальных беспроводных сетей (до 16 SSID на радиодиапазон).



Точки доступа DWL-8620AP могут работать как автономно друг от друга, так и централизованно управляться беспроводными контроллерами DWC-1000 и DWC-2000.



При автономной работе DWL-8620AP выполняет сервисы по защите беспроводной сети и контроль подключения клиентов с помощью функций WPA2 / WPA3 (Personal/Enterprise), фильтрации по MAC-адресам, механизма изоляции беспроводных клиентов, отключения широковещания SSID, аутентификации с использованием сервера RADIUS. Управление и настройка DWL-8620AP в автономном режиме осуществляются посредством Web-интерфейса, интерфейса командной строки (CLI), при помощи протоколов Telnet, SSH и SNMP v2c/v3 (поддержка SNMP будет доступна в следующей версии ПО).

Совместное использование DWL-8620AP с беспроводным контроллером позволяет централизованно выполнять настройку и управление группой точек доступа, создавать территориально распределенные беспроводные сети. С помощью контроллера можно управлять частотой соседних точек доступа, осуществлять мониторинг и сбор информации о нескольких устройствах. Также поддерживается стандарт IEEE 802.11k Radio Resource Measurement, который служит для ускорения переключения беспроводных клиентов между соседними точками доступа при роуминге и балансировки нагрузки точек доступа.