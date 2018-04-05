D-Link анонсировала линейку маршрутизаторов 802.11AC WAVE 2 с поддержкой Mu-MiMO

5 апреля 2018, 15:45

D-Link объявляет о начале продаж новой линейки маршрутизаторов с поддержкой беспроводного стандарта Wi-Fi 802.11ac Wave 2.

Устройства реализованы на мощной аппаратной платформе с двухъядерным процессором, поддерживают технологии MU-MIMO и TX Beamforming, оснащены оригинальным ПО российской разработки и полностью адаптированы под схемы подключения и высокоскоростные тарифные планы ведущих отечественных интернет-провайдеров.



Новые маршрутизаторы рекомендуются для использования в корпоративных и офисных беспроводных сетях уровня SMB/SOHO с повышенными требованиями к пропускной способности и большим количеством одновременно подключенных мобильных устройств. Также данные маршрутизаторы рекомендуются для беспроводных сетей «умного дома» с большим количеством одновременно работающих стриминговых приложений, включая просмотр IPTV, трансляцию с камер видеонаблюдения в HD-качестве, работу с «облачными» сервисами и ресурсами медийного контента.



Новая линейка представлена моделями:



DIR-882 AC2600 с двумя многофункциональными портами USB 3.0 и 2.0, конфигурацией MIMO 4 х 4 и общей скоростью беспроводного соединения до 2600 Мбит/с – до 1733 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц и до 800 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц;



DIR-878 AC1900 c конфигурацией MIMO 3 х 3 и общей скоростью беспроводного соединения до 1900 Мбит/с – до 1300 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц и до 600 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц;



DIR-853 AC1300 c высокоскоростным портом USB 3.0, конфигурацией MIMO 2 х 2 и общей скоростью соединения до 1300 Мбит/с – до 867 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц и до 450 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц.



Маршрутизаторы реализованы на базе мощного двухъядерного процессора MediaTek MT7621A с тактовой частотой 880 МГц, используют 128 МБ оперативной памяти DDR3 и оснащены гигабитным портом INTERNET и 4 гигабитными портами LAN. Высокоэффективные антенны 5 dBi с дополнительными усилителями мощности обеспечивают максимально широкую зону покрытия Wi-Fi и высокое качество беспроводного сигнала в офисных помещениях, больших домах и квартирах со сложной планировкой. Программно работа антенн усилена технологией TX Beamforming, которая позволяет корректировать диаграмму направленности и формировать узконаправленный сигнал Wi-Fi точно в сторону беспроводных устройств.

