AC1200 DAP-1610 - новый беспроводной повторитель D-Link за $42

19 октября 2018, 9:15

Компания D-Link представляет новый двухдиапазонный Wi-Fi-повторитель AC1200 DAP-1610.

Устройство предназначено для увеличения зоны покрытия и улучшения качества сигнала беспроводной сети в коттеджах, квартирах и офисах сложной планировки.

DAP-1610 поддерживает беспроводное соединение со скоростью до 300 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и до 867 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц, оснащен LAN-портом 10/100 Мбит/с и включается непосредственно в электрическую розетку. Устройство оснащено двумя внешними высокоэффективными антеннами и индикатором уровня сигнала, что позволяет владельцу выбрать оптимальное место установки.Повторитель DAP-1610 поддерживает режимы точки доступа и беспроводного клиента. Режим точки доступа позволяет модернизировать существующую беспроводную сеть, работающую только в диапазоне 2,4 ГГц, добавив современный диапазон 5 ГГц и обеспечив возможность подключения новейших моделей смартфонов, планшетов, ноутбуков и других беспроводных устройств с поддержкой стандарта 802.11ac.

В режиме беспроводного клиента DAP-1610 работает как беспроводной медиамост, позволяя подключить по Wi-Fi Smart TV, IPTV-приставку, игровую консоль, датчик «умного дома» или другое устройство с Ethernet-портом.



Повторитель DAP-1610 поддерживает технологию Smart Wi-Fi, позволяющую организовать единое беспроводное пространства с улучшенным качеством клиентского роуминга на базе нескольких беспроводных устройств D-Link. Технология Smart Wi-Fi автоматически переключает мобильного беспроводного клиента на источник с наиболее оптимальным в данной точке уровнем сигнала, обеспечивая тем самым уверенное покрытие и высокую скорость подключения в любой точке зоны покрытия. В качестве базового беспроводного маршрутизатора рекомендуются модели DIR-815/AC, DIR-825/AC и DIR-853.



Настройка DAP-1610 рассчитана на неподготовленного пользователя. Для подключения к беспроводной сети достаточно двух последовательных нажатий кнопки WPS – на маршрутизаторе и повторителе. Расширенная настройка и управление осуществляются с помощью русскоязычного Web-интерфейса, с которым одинаково удобно работать и с ПК, и с мобильного устройства.



Беспроводной повторитель DAP-1610 доступен для заказа у официальных реселлеров компании D-Link. Рекомендованная розничная цена – $42.