Старт продаж маршрутизатора D-LINK DIR-620S

31 мая 2018, 16:15

Компания D-Link объявляет о начале продаж новой аппаратной версии беспроводного маршрутизатора N300 c поддержкой 3G/LTE-модемов DIR-620S.

Маршрутизатор реализован на обновленной аппаратной платформе c внешними антеннами 5 dBi, оснащен оригинальным ПО российской разработки и прекрасно зарекомендовал себя на высокоскоростных тарифных планах ведущих федеральных и региональных интернет-провайдеров. Новый DIR-620S поддерживает все актуальные типы IPv4/IPv6-соединений, подключение к сетям 3G/4G, резервирование доступа в Интернет, работу с IPTV и Smart TV, организацию VPN-туннелей, функции принт-сервера, медиасервера и может работать как повторитель WISP, точка доступа, беспроводной повторитель или Wi-Fi-клиент.



Маршрутизатор оснащен процессором Realtek RTL8196D с частотой 620 МГц, 64 МБ оперативной памяти, WAN-портом 10/100 Мбит/с, 4 LAN-портами 10/100 Мбит/с и кнопкой WPS для установки защищенного беспроводного соединения и быстрого включения/выключения Wi-Fi.



Многофункциональный порт USB 2.0 поддерживает подключение USB-накопителя, принтера или 3G/LTE-модема и позволяет развернуть файловый сервер (FTP, SMB), медиасервер (DLNA), организовать общий доступ к устройству печати или коллективный доступ в Интернет через 3G/LTE-модем. Перечень поддерживаемых USB-модемов представлен на официальном сайте компании.



DIR-620S поддерживает беспроводное соединение со скоростью до 300 Мбит/с, механизмы шифрования по стандартам WPA/WPA2, гостевую сеть Wi-Fi. Внешние всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 5 dBi и конфигурацией MIMO 2x2 обеспечивают расширенную зону покрытия Wi-Fi и качественный прием сигнала в квартирах со сложной планировкой и большим количеством мобильных устройств. Маршрутизатор периодически сканирует беспроводные каналы и автоматически выбирает канал, обеспечивающий лучшую скорость подключения и минимальное влияние помех со стороны соседних беспроводных сетей, что особенно актуально для многоквартирных домов с большим количеством одновременно присутствующих в эфире радиопередающих устройств.



DIR-620S поддерживает интеллектуальное распределение беспроводных клиентов Smart Wi-Fi и может использоваться для организации единого беспроводного пространства на базе нескольких маршрутизаторов D-Link. Функция Smart Wi-Fi позволяет беспроводному клиенту динамически переключаться на маршрутизатор с наиболее высоким уровнем сигнала, обеспечивая увеличение зоны покрытия Wi-Fi, ликвидацию «мертвых зон» и наилучшую возможную скорость подключения в любой точке зоны покрытия. Для организации беспроводной сети с поддержкой Smart Wi-Fi могут одновременно использоваться разные модели маршрутизаторов и точек доступа D-Link с ПО российской разработки – от устройств начального уровня DAP-1360U и DIR-615/T4 до новых моделей DIR-853, DIR-878 и DIR-882 с поддержкой Wi-Fi 802.11ac Wave 2. Данный функционал позволяет пользователю оптимизировать затраты на расширение и модернизацию беспроводных сетей и востребован в больших коттеджах, многоуровневых квартирах, мини-гостиницах, торговых, образовательных и офисных пространствах.



Новый DIR-620S полностью адаптирован для работы с IPTV и обеспечивает качественное воспроизведение в домашней сети разнообразного медиаконтента. Маршрутизатор поддерживает IGMP Proxy, различные варианты использования VLAN, оснащен встроенным приложением XUPNPD для просмотра IPTV на DLNA-совместимых устройствах и приложением UDPXY для просмотра IPTV на мобильных устройствах и телевизорах Smart TV, не поддерживающих многоадресный трафик. Встроенный torrent-клиент позволяет скачивать файлы непосредственно на подключенный USB-накопитель или внешний жесткий диск без необходимости использования компьютера.



Функционал безопасности DIR-620S включает фильтрацию по IP/MAC/URL-адресам, межсетевой экран с контролем соединений, защиту от ARP- и DoS-атак. Для удаленного подключения к домашней сети по защищенным VPN-туннелям реализована поддержка протокола IPsec. Встроенный сервис контентной фильтрации Яндекс.DNS позволяет защитить пользователей от мошеннических и вредоносных сайтов, а также оградить детей и подростков от посещения сайтов, способных нанести вред их здоровью или развитию. В последующих версиях ПО будет добавлена поддержка интернет-фильтра SkyDNS.