D-Link DWM-312 - М2М-маршрутизатор с 3G/4G и VPN

14 ноября 2019, 15:15

Компания D-Link представляет новый M2M-маршрутизатор DWM-312 с поддержкой 3G/4G и VPN.

Новинка предназначена для применения в территориально распределенных системах IoT и проектах «Безопасный город», в т.ч. создания каналов автоматической связи в системах транспортной безопасности, построения распределенных VPN-сетей, организации защищенного доступа к корпоративным сетям для удаленных стационарных и мобильных объектов и персонала.

DWM-312 оснащен LAN-портом 10/100BASE-TX для подключения одного или нескольких локальных устройств, встроенным LTE-модемом, двумя съемными 3G/4G-антеннами и поддерживает до 2 SIM-карт (активную и резервную). Новинка обеспечивает устойчивое 3G/4G-подключение со скоростью приема до 150 Мбит/с, скоростью передачи данных до 50 Мбит/с и автоматическое переключение между 3G/4G-соединениями. LED-индикаторы на передней панели маршрутизатора указывают активную SIM-карту и уровень сотового сигнала.Питание DWM-312 обеспечивается от сети переменного тока (при помощи входящего в комплект поставки адаптера питания) или источника постоянного тока (диапазон напряжений от 5 до 18 Вольт). Устройство выполнено в компактном устойчивом к коррозии корпусе (7 х 9,3 х 2,4 см) из оцинкованной стали с креплениями для настенной установки. Температурный режим устройства − от -20 до 60°С при влажности до 85% (без образования конденсата).Средства обеспечения безопасности DWM-312 включают: построение IPsec- и GRE-туннелей, межсетевой экран с контролем соединений, поддержку IKEv1/IKEv2, NAT Traversal, DES-шифрование.Новинка поддерживает различные сценарии реализации QoS: приоритетную передачу, маркировку трафика, шейпинг (TBF). Возможна отправка USSD-запросов оператору сотовой связи для контроля баланса, управления тарифными планами и услугами сотовой связи.Настройка DWM-312 осуществляется при помощи Web-интерфейса, протоколов SSH и Telnet. Программное обеспечение маршрутизатора содержит встроенный клиент TR-069 для удаленной диагностики и управления, а также реализована поддержка функции Autoprovisioning для централизованного удаленного администрирования нескольких маршрутизаторов. Доступны автоматическое уведомление о наличии новой версии ПО и автообновление встроенного программного обеспечения по сотовой сети (Firmware Over-The-Air).DWM-312 входит в программу кастомизации, включающую размещение логотипа на корпусе, индивидуальный дизайн упаковки, разработку встроенного ПО с учетом специфических требований заказчика. По запросу возможно добавление расширенного функционала маршрутизации (BGP, VRF, OSPF).

Новый маршрутизатор доступен для заказа у официальных реселлеров компании D-Link. Цена для конечных пользователей составляет $304.