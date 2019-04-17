D-LINK DWR-910 - компактный беспроводной машрутизатор с поддержкой 4G - DWR-910

17 апреля 2019, 10:15

Компания D-Link представляет компактный беспроводной маршрутизатор DWR-910 с поддержкой 4G LTE.

Маршрутизатор предназначен для организации мобильных беспроводных сетей с доступом в Интернет при проведении бизнес-переговоров, презентаций, в транспорте или деловых поездках.



DWR-910 оснащен разъемом USB 2.0, 1 слотом для SIM-карты и 1 слотом для карты microSD (емкость до 32 Гб, не входит в комплект поставки). MicroSD-карта может использоваться в качестве накопителя данных для общего доступа по локальной сети. DWR-910 оборудован двумя встроенными антеннами 4G и одной встроенной антенной для диапазона Wi-Fi 2,4 ГГц. Устройство обеспечивает мобильное подключение 4G со скоростью приема до 150 Мбит/с и скоростью передачи до 50 Мбит/с, а также поддерживает стандарты IEEE 802.11 b/g/n со скоростью беспроводного соединения до 75 Мбит/с. DWR-910 может использоваться в режиме 4G-модема, в том числе с возможностью чтения и отправки SMS-сообщений.



Маршрутизатор выполнен в компактном корпусе и легко помещается в сумке или внутреннем кармане. Питание DWR-910 осуществляется от USB-порта компьютера, адаптера питания сети 220 В, ноутбука, инвертора бортовой сети автомобиля, портативного аккумулятора и т.п.



DWR-910 поддерживает протоколы шифрования WPA/WPA2, фильтрацию по MAC-адресам. Маршрутизатор позволяет организовать безопасный удаленный доступ через Интернет к корпоративным и домашним сетям при помощи создания VPN-туннелей по протоколам IPsec, PPTP, L2TP в режиме pass-through. Функционал DMZ обеспечивает интернет-подключение к различным сервисам (например, WWW, FTP, MAIL), размещенным на изолированных локальных устройствах, без угрозы взлома других сегментов внутренней сети.



Маршрутизатор DWR-910 поддерживает отправку USSD-запросов для контроля баланса, управления тарифными планами и услугами сотовой связи.



Настройка и управление устройством осуществляется через Web-интерфейс.



Помимо DWR-910, в текущий модельный ряд беспроводных маршрутизаторов D-Link со встроенным LTE-модемом входят:



беспроводной двухдиапазонный маршрутизатор AC1200 с поддержкой VDSL2, с портами Gigabit Ethernet и 2 FXS-портами DWR-980;



беспроводной двухдиапазонный маршрутизатор AC1200 с портами Gigabit Ethernet и 1 FXS-портом DWR-956;



беспроводной двухдиапазонный маршрутизатор AC1200 с портами Gigabit Ethernet DWR-953;



беспроводной маршрутизатор N300 DWR-921.



DWR-910 доступен для заказа у официальных реселлеров компании D-Link. Рекомендованная цена для конечных пользователей составляет $82.