D-Link представила новое поколение устройств Wi-Fi 6 на CES 2021

14 января 2021, 11:15

Компания D-Link представила на международной выставке потребительской электроники CES 2021 сетевых устройств с поддержкой Wi-Fi 6 – Mesh-маршрутизатор AX3200 D-Link AI M32 с поддержкой технологий искусственного интеллекта и беспроводной USB-адаптер AX1800 DWA-X1850.

Стандарт Wi-Fi 6 увеличивает пропускную способность беспроводных сетей, расширяет их зону покрытия, сокращает задержку передачи данных и улучшает стабильность соединений в сетях с большим количеством одновременных подключений. Использование технологий искусственного интеллекта обеспечивает беспроводное покрытие с бесшовным роумингом, автоматическое отслеживание качества Wi-Fi-подключений, поддержку самовосстановления, голосовое управление и повышенную безопасность для всех подключаемых устройств.Mesh-маршрутизатор D-Link AI M32:поддержка Wi-Fi 6 с общей скоростью соединения до 3,2 Гбит/с;общая площадь покрытия – 275 м2;гигабитные порты LAN/WAN;технология D-Link Wi-Fi Mesh для создания mesh-сетей с ИИ-управлением;поддержка OFDMA, MU-MIMO и BSS Coloring;поддержка WPA3 с повышенной защитой паролей;голосовое управление;встроенный сервис Speedtest® от Ookla® для мониторинга реальной скорости интернет-соединения;расширенный функционал: QoS, Quick VPN, IPv6 6rd, DS-Lite, Triple-play VLAN;поддержка FOTA (Firmware Over-The-Air) для беспроводного обновления ПО.Беспроводной USB-адаптер DWA-X1850:первый в мире адаптер USB 3.0 с поддержкой Wi-Fi 6;скорости Wi-Fi-подключения AX1800: до 1200 Мбит/с (5 ГГц) / до 600 Мбит/с (2,4 ГГц);поддержка OFDMA, MU-MIMO и WPA3.