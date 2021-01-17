D-Link стала обладателем престижной премии CES 2021 Innovation Awards

17 января 2021, 11:15

В рамках международной выставки потребительской электроники CES 2021 ведущий мировой производитель сетевого и телекоммуникационного оборудования компания D-Link представила новое поколение устройств 2.5G Ethernet – коммутатор DMS-106XT и сетевой адаптер USB-C/2.5GbE DUB-E250. Экспертный совет CES высоко оценил новинки, отметив сетевой адаптер DUB-E250 престижной премией CES 2021 Innovation Awards.

Технология 2.5G Ethernet обеспечивает передачу данных со скоростью до 2,5 Гбит/с на сетевой инфраструктуре с использованием витой пары Cat 5e, являющейся основой большинства существующих локальных сетей. Новое поколение устройств D-Link с поддержкой 2.5G существенно повышает производительность при выполнении задач, требующих высокой пропускной способности: беспроводные сети Wi-Fi 6, дистанционное обучение, видеонаблюдение высокой четкости, профессиональный гейминг и производство видеоконтента.Коммутатор DMS-106XT:5 портов 2.5GBASE-T для подключения мультигигабитных клиентских устройств;порт 10GBASE-T для подключения к серверам и системам хранения NAS;режим Turbo c поддержкой IGMP Snooping и QoS на основе портов для плавной трансляции игр и 4K-стриминга;пассивная система охлаждения с абсолютно бесшумной работой.

Сетевой адаптер DUB-E250:самый компактный сетевой адаптер 2.5G на рынке;интерфейс подключения USB-C;порт 2.5GBASE-T c автосогласованием скорости передачи данных;автоматическое определение полярности кабеля (MDI/MDIX);обратная совместимость со стандартами 100/1000BASE-T Ethernet.