1 августа 2018, 9:45

Компания D-Link представляет новые USB-концентраторы DUB-1370 и DUB-H4. Новинки обеспечивают высокоскоростной обмен данными и оснащены функциейподзарядки мобильных устройств.

DUB-1370 оснащен 7 портами USB 3.0 Downstream (тип A), 1 портом USB 3.0 Upstream (тип Micro-B) и обеспечивает высокую пропускную способность до 5 Гбит/с при передаче файлов большого объема. DUB-1370 подключается к отдельному источнику питания и обеспечивает зарядный ток до 2,4 А на каждый выходной порт – суммарно до 3,8 A на все порты.

DUB-H4 оснащен 4 портами USB 2.0 Downstream (тип A), 1 портом USB 2.0 Upstream (тип Mini-B) и поддерживает обмен данными со скоростью до 480 Мбит/с. DUB-H4 подключается к отдельному источнику питания и в стандартном режиме обеспечивает зарядный ток до 0,5 A для всех выходных портов, а в режиме быстрой подзарядки до 1,5 A/ 2,4 A на каждый порт.



Концентраторы выполнены в компактном, легком, эргономичном корпусе черного цвета и легко поместятся в сумку для ноутбука.



DUB-1370 и DUB-H4 поддерживают возможность последовательного каскадирования до 5 концентраторов для подключения до 127 USB-устройств.



Новые DUB-1370 и DUB-H4 не требуют установки дополнительных драйверов и совместимы с наиболее распространенными операционными системами: Windows / MAC / Linux. В комплект поставки входит все необходимое для начала работы: USB-кабель и адаптер питания.



DUB-1370 и DUB-H4 уже поступили на склад D-Link и доступны для заказа у официальных реселлеров компании. Рекомендованная розничная цена составляет $47 и $21 соответственно.