28 ноября 2025, 9:45

Компания D-Link представляет новый компактный беспроводной USB-адаптер AN3U.

Новинка разработана в рамках программы MiT (Made in Taiwan) и предназначена для подключения настольных ПК и ноутбуков к беспроводным сетям стандарта IEEE 802.11n на скорости до 300 Мбит/с. USB-адаптер AN3U представляет собой оптимальное решение для домашнего использования и небольших офисов, где требуется надежное беспроводное подключение с хорошей производительностью.Ключевые преимущества:

Поддержка новейшего стандарта безопасности WPA3.

Две встроенные антенны и поддержка конфигурации MIMO 2x2 для стабильного соединения.

Информативный индикатор состояния.

Совместимость с предыдущими стандартами Wi-Fi.

Компактный корпус размером 2,9 x 1,7 x 0,9 см.

Простота установки, поддержка операционных систем Windows 11/10.

Новый беспроводной адаптер AN3U уже поступил на российский склад D-Link и доступен для заказа у официальных реселлеров компании. Рекомендованная розничная цена составляет $9.