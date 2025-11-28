Компания D-Link представляет новый компактный беспроводной USB-адаптер AN3U.
Новинка разработана в рамках программы MiT (Made in Taiwan) и предназначена для подключения настольных ПК и ноутбуков к беспроводным сетям стандарта IEEE 802.11n на скорости до 300 Мбит/с. USB-адаптер AN3U представляет собой оптимальное решение для домашнего использования и небольших офисов, где требуется надежное беспроводное подключение с хорошей производительностью.
Ключевые преимущества:
Поддержка новейшего стандарта безопасности WPA3.
Две встроенные антенны и поддержка конфигурации MIMO 2x2 для стабильного соединения.
Информативный индикатор состояния.
Совместимость с предыдущими стандартами Wi-Fi.
Компактный корпус размером 2,9 x 1,7 x 0,9 см.
Простота установки, поддержка операционных систем Windows 11/10.
Новый беспроводной адаптер AN3U уже поступил на российский склад D-Link и доступен для заказа у официальных реселлеров компании. Рекомендованная розничная цена составляет $9.