Чи потрібно українцям у ЄС міняти водійські посвідчення

30 декабря 2025, 11:15

МЗС України повідомило, що в окремих країнах Євросоюзу фіксувалися випадки штрафів для українців за керування авто з українськими водійськими посвідченнями без їх обміну на місцеві.

У міністерстві підкреслили: громадяни України, які перебувають у країнах ЄС під тимчасовим захистом, мають законне право користуватися чинними українськими посвідченнями водія без обміну протягом усього строку дії цього статусу.Ця норма є обов’язковою для всіх держав ЄС і діє напряму.Також Європейська комісія пообіцяла додатково поінформувати країни-члени, щоб правило застосовувалося однаково всюди.