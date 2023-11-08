НАТО та США призупинили дію Договору про звичайні збройні сили в Європі

8 ноября 2023, 11:15

МЗС країни-терориста повідомило про "завершення процедури виходу РФ з договору" у зв'язку з небажанням країн-учасниць "актуалізувати" умови договору з урахуванням бажань РФ.

Після рішення московії вийти з ДЗЗСЄ, держави-члени альянсу зробили спільну заяву щодо ситуації:«Члени Альянсу засуджують рішення росії вийти з Договору про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ) і її агресивну війну проти України, яка суперечить цілям Договору. Вихід росії з ДЗЗСЄ є останнім у низці дій, які систематично підривають євроатлантичну безпеку. росія продовжує демонструвати неповагу до контролю над озброєннями, в тому числі до ключових принципів взаємності, прозорості, дотримання, верифікації та згоди приймаючої країни, і підриває міжнародний порядок, заснований на правилах. <...> Тому, як наслідок, держави-учасниці ДЗЗСЄ мають намір призупинити дію Договору на стільки часу, на скільки це буде необхідно, відповідно до їхніх прав за міжнародним правом. Це рішення повністю підтримується усіма членами НАТО», - йдеться у повідомленні.Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван повідомив, що США також призупинять дію всіх зобов’язань у межах ДЗЗСЄ з 7 грудня.«Це рішення про призупинення наших зобов'язань за ДЗЗСЄ було ухвалене в тісній консультації і координації з нашими союзниками по НАТО, багато з яких також є державами-учасницями ДЗЗСЄ. Низка наших партнерів по ДЗЗСЄ, які не є членами НАТО, також підтримують призупинення зобов'язань за ДЗЗСЄ у відповідь на дії росії», - заявив Салліван.Договір про звичайні збройні сили в Європі включав низку домовленостей, зокрема, встановлення обмежень щодо кількості озброєння, необхідних для проведення раптових атак та початку широкомасштабних наступальних операцій. У березні 2015 московія призупинила дію договору, однак "залишала за собою право" повернутись в нього.