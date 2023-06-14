Про це стало відомо на зустрічі міністрів оборони країн-учасниць Об'єднаних експедиційних сил (JEF), передає SkyNews.
У британському уряді заявили, що передане обладнання підвищить здатність України "захищати свою критично важливу національну інфраструктуру, цивільне населення і військових на передовій".
14 июня 2023, 10:15
Великобритания оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на $116 млн
Про це стало відомо на зустрічі міністрів оборони країн-учасниць Об'єднаних експедиційних сил (JEF), передає SkyNews.
Оцените новость: