14 июня 2023, 10:15

Великобритания оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на $116 млн

Про це стало відомо на зустрічі міністрів оборони країн-учасниць Об'єднаних експедиційних сил (JEF), передає SkyNews.

У британському уряді заявили, що передане обладнання підвищить здатність України "захищати свою критично важливу національну інфраструктуру, цивільне населення і військових на передовій".


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