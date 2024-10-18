18 октября 2024, 11:45

Австралія передасть Україні 49 танків Abrams, — ABС News

Танки будуть надані в рамках нового пакета військової допомоги вартістю $245 мільйонів. Про це оголосить міністр оборони Австралії Річард Марлз під час засідання міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі.


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