Австралія передасть Україні 49 танків Abrams, — ABС News

Танки будуть надані в рамках нового пакета військової допомоги вартістю $245 мільйонів. Про це оголосить міністр оборони Австралії Річард Марлз під час засідання міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі.
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