Австралія обговорює передачу Києву 41 винищувача F/A-18А/В Hornet

7 июня 2023, 9:45

Австралійська газета Financial Review з посиланням на джерела в Міністерстві оборони Австралії повідомляє:

Австралія обговорює з США та Україною передачу Києву 41 виведеного винищувача F/A-18А/В Hornet.

За даними джерел, Вашингтон позитивно оцінює передачу літаків.

За словами інформованого джерела газети, перші винищувачі зі зберігання можуть бути введені в бойову готовність протягом чотирьох місяців. Проте фактично частину машин з цих 41 літака доведеться використовувати як запчастини для відновлення решти. Австралійські F/A-18A були модернізовані до стандарту A++, що приблизно відповідає рівню F/A-18C, включаючи модернізовані РЛС AN/APG-73 та шоломні приціли JHMCS.