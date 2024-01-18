Турецькі банки почали відмовлятися співпрацювати з російськими

18 января 2024, 9:15

За інформацією газети "Коммерсант", турецькі банки ухвалили рішення розірвати кореспондентські відносини з практично всіма російськими кредитними організаціями.

Вони також тимчасово призупинили обробку платежів без офіційного закриття наявних договорів.Ситуація загострилася влітку 2023 року і стала ще більш напруженою після указу президента США Джо Байдена від 22 грудня 2023 року про вторинні санкції проти зарубіжних компаній, які надають допомогу росії у війні в Україні. Цей указ надає владі США право відключати іноземні банки від американської фінансової системи за порушення санкцій проти росії.Цікаво, що банки Туреччини зробили виняток для дочірніх іноземних банків у росії, але, як стверджується, співпраця з російськими банками загалом перебуває в "режимі очікування". Це викликано використанням широких формулювань в указі Байдена, які потребують додаткових роз'яснень.