Укроборонпром зараз найбільш зростаюча оборонна компанія у світі

У 2023 її дохід зріс на 72% відносно 2022 року. Укроборонпром обійшов американські, турецькі, південнокорейські та китайські компанії.
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