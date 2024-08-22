22 августа 2024, 12:15

Укроборонпром зараз найбільш зростаюча оборонна компанія у світі

У 2023 її дохід зріс на 72% відносно 2022 року. Укроборонпром обійшов американські, турецькі, південнокорейські та китайські компанії.


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