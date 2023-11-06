"Укроборонпром" освоїв виробництво FPV-дронів

6 ноября 2023, 12:15

На потужностях "Укроборонпрому" розгорнули ліцензійне виробництво трьох моделей FPV-дронів приватних компаній.

Цю інформацію надав Герман Сметанін, генеральний директор "Укроборонпрому", під час інтерв'ю для Європейської преси."FPV-дронів зараз потрібно дуже багато. Ми допомагаємо приватним фірмам масштабувати їхні розробки. Підписали ліцензійні угоди з трьома великими компаніями на виробництво їхніх моделей. У нас є люди, приміщення, нам завозять компоненти і ми виробляємо. Ми допомагаємо масштабувати розробки всім, хто до нас звертається", – зазначив Сметанін.