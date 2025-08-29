"Калашников" запускає виробництво FPV-дронів на базі "народного ВПК"

29 августа 2025, 13:15

Концерн «Калашников» оголосив про співпрацю з компанією «Архангел», одним із найбільших розробників FPV-дронів для російських військових.



Згідно з підписаним меморандумом, «Архангел» отримує функції відбору, апробації та бойових випробувань безпілотних систем, створених у рамках так званого «народного ВПК», тоді як «Калашников» забезпечуватиме масове виробництво обраних рішень на своїх потужностях.

Окрім виробництва, сторони планують створити систему підготовки операторів для БПЛА різних класів, а також навчання інструкторського складу для подальшого розгортання операторських центрів у зоні СВО. Це може стати першим кроком до уніфікації російських FPV-платформ і створення єдиної мережі управління безпілотними роями.Ключовим завданням концерну є швидка інтеграція розробок дрібних інженерних груп у централізоване виробництво. До цього більшість FPV-дронів для фронту виготовлялися кустарно невеликими колективами, що обмежувало масштабування і стандартизацію.Завдяки ресурсам «Калашникова» РФ отримує можливість різко збільшити обсяги випуску ударних дронів і знизити залежність від імпортних компонентів.У висновку: підписана угода свідчить про перехід російського дронобудування на новий рівень інтеграції. Кремль намагається створити єдину вертикаль виробництва, тестування й бойового застосування FPV-дронів, що потенційно може збільшити масовість ударних роїв на фронті й посилити навантаження на українські системи ППО та РЕБ.