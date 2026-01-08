CES 2026: be quiet! демонструє преміальні рішення для охолодження, БЖ і не лише

8 января 2026, 22:18

be quiet!, німецький виробник преміальних компонентів і периферії для ПК, представляє свої майбутні продукти у Лас-Вегасі.



До експозиції входять перші в історії компанії продукти з LCD-екраном — рідинна система охолодження Light Loop IO LCD формату AiO та повітряний кулер Dark Rock Pro 6 IO LCD. Останній є частиною флагманської серії Dark Rock 6, до якої також входять Dark Rock Pro 6 і Dark Rock 6. Крім того, be quiet! демонструє дві моделі блоків живлення більшої потужності, а також майбутні ультралегкі ігрові миші Dark Perk Ergo та Dark Perk Sym.



Центральним елементом лінійки be quiet! на CES є Light Loop IO LCD — високопродуктивна All-in-One система рідинного охолодження з сучасним IPS-дисплеєм та насиченим RGB-підсвічуванням, створена для охолодження розігнаних процесорів. 2,1-дюймовий дисплей високої роздільної здатності з яскравістю 500 ніт забезпечує широкі можливості персоналізації: користувачі можуть виводити системну інформацію (частоти CPU та GPU, температури, використання пам’яті), відео, зображення або власні пресети (наприклад, назви треків чи музичний еквалайзер).



Завдяки трьом послідовно з’єднаним високошвидкісним вентиляторам Light Wings LX PWM, спеціально розробленим jet plate і cold plate, а також сучасній помпі з прогресивною IC, Light Loop IO LCD забезпечує виняткову ефективність охолодження при майже безшумній роботі. У комплект входить IO Controller, який підтримує програмне керування через be quiet! IO Center для Windows або через IO Center Web у підтримуваних браузерах, забезпечуючи повну кастомізацію ARGB-підсвічування (включно з новим режимом Screen Sync), керування вентиляторами та контентом дисплея. Light Loop IO LCD буде доступна у версіях 360 мм і 240 мм, у чорному та білому кольорах.

be quiet! також демонструє новітні повітряні системи охолодження Dark Rock, створені для користувачів, яким потрібна максимальна продуктивність без компромісів щодо тиші. Dark Rock Pro 6 оснащений сімома оптимізованими високопродуктивними тепловими трубками та двома спеціально розробленими вентиляторами Silent Wings PWM, що забезпечують надзвичайно високу ефективність охолодження для сильно розігнаних систем і вимогливих робочих станцій. Dark Rock 6 пропонує потужне охолодження у компактнішому форматі завдяки шести оптимізованим тепловим трубкам та вентилятору Silent Wings 135 мм PWM.



Обидві моделі підтримують інноваційну можливість перемикатися між двома режимами — тихим та продуктивним — з повною зупинкою вентиляторів для абсолютної тиші та активним охолодженням для максимальної продуктивності.

Окремо представлено ранній прототип Dark Rock Pro 6 IO LCD, який розширює флагманські можливості Dark Rock Pro 6 завдяки інтеграції вражаючого 4,5-дюймового IPS-дисплея високої роздільної здатності з такими ж опціями кастомізації, як у Light Loop IO LCD.

Розширюючи вже існуючі та відзначені численими нагородами лінійки блоків живлення, be quiet! представляє 1200-ватні версії серій Power Zone 2 та Pure Power 13 M. Power Zone 2 1200W має сертифікацію 80 PLUS Platinum і Cybenetics Platinum з ефективністю до 94,3%, напівпасивне охолодження zero-RPM зі спеціально розробленим вентилятором Pure Wings 3 140 мм, а також повну сумісність з ATX 3.1 та PCIe 5.1, включно з кутовим 90° роз’ємом 12V-2×6.



Pure Power 13 M 1200W забезпечує ефективність 80 PLUS Gold до 93,5%, відповідає стандарту ATX 3.1 з нативною підтримкою PCIe 5.1 та використовує напівпасивне охолодження для винятково тихої роботи. Обидві моделі побудовані на LLC-топології для точного регулювання напруги та здатні витримувати пікові навантаження до подвійної номінальної потужності.



Відвідувачі також можуть ознайомитися з ігровими мишами Dark Perk Ergo та Dark Perk Sym, які невдовзі з’являться у продажу. Dark Perk Ergo пропонує ергономічну форму для правшів, тоді як Sym має симетричний дизайн для амбідекстерів. Ці легкі миші вагою 55 г оснащені сенсором PixArt PAW3950 з роздільною здатністю до 32 000 DPI, оптичними перемикачами Omron, частотою опитування до 8 000 Гц та автономністю до 110 годин. Усі параметри налаштовуються через програмне забезпечення be quiet! IO Center.

«На CES 2026 ми демонструємо нашу відданість створенню преміальних компонентів для ПК, які поєднують виняткову продуктивність із фірмовою тихою роботою», — зазначив Аарон Ліхт, CEO be quiet!. «Чи йдеться про інноваційний Light Loop IO LCD з вражаючим IPS-дисплеєм і насиченим RGB, видатну продуктивність серії Dark Rock 6 або високопотужні рішення живлення для графічних карт нового покоління — ми надаємо ентузіастам і професіоналам інструменти для створення справді виняткових систем».