be quiet! анонсує БЖ Power Zone 2 - виняткова ефективність для геймерів

29 января 2025, 10:47

be quiet! з гордістю представляє Power Zone 2.



Через майже дванадцять років після виходу на ринок легендарної серії блоків живлення Power Zone, be quiet! відродив цю відзначену нагородами серію та вдосконалив її для вже нового покоління геймерів.



Power Zone 2 оснащений великим 140-мм вентилятором і є першим блоком живлення be quiet!, який має напівпасивне охолодження з поствентиляцією та рейтинг Cybenetics, що відповідає ефективності рівню Platinum. Він також отримав рейтинг 80 PLUS Platinum завдяки своїй високій ефективності (до 94%). Іншими словами: Power Zone 2 є енергоефективним, тихим і холодним при будь-якому сценарії навантаження, що робить його надійною інвестицією в майбутнє.

Випущений у 2013 році, оригінальний Power Zone виділявся серед лінійок БЖ be quiet! не тільки нетиповою назвою, але й тим, що це був перший (і протягом тривалого часу єдиний) блок живлення з єдиною надпотужною лінією живлення. У 2025 році серія Power Zone 2 знову розширює межі, пропонуючи нові прогресивні функції та зберігаючи традиційну єдину лінію живлення для потужних конфігурацій.

Power Zone 2 — це перший блок живлення be quiet! з напівпасивним охолодженням. Поки не буде досягнуто певне навантаження або температура компонентів, вентилятор залишається нерухомим і починає обертатися лише за необхідності. Крива продуктивності вентилятора відносно пласка для уникнення дратуючих змін шуму, а коли рівень споживання енергії системою або потреба в охолодженні знижуються, вентилятор продовжує працювати ще від 2 до 5 хвилин, щоб уникнути зайвих циклів старт\стоп та для поствентиляції компонентів. Power Zone 2 використовує модифікований вентилятор Pure Wings 3 140mm, великий діаметр якого сприяє ефективності охолодження в умовах високого навантаження.



Щоб звести до абсолютного мінімуму електричні шуми усі компоненти Power Zone 2 були ретельно оптимізовані, а котушки були "склеєні" разом для зменшення вібрацій.



Power Zone 2 сумісний з ATX 3.1 і має нативний роз’єм 12V-2x6 600W для майбутніх відеокарт PCIe 5.1 та 3 роз’єми PCIe 6+2 для підтримки GPU поточного покоління. Кабель 12V-2x6 має роз’єм під кутом 90° на одному кінці для кращої сумісності та зовнішнього вигляду системи. Кабелі модульні, чорні, пласкі - максимально зручні для розміщення у корпусі. Візуальний дизайн блоку живлення є агресивним і сучасним, з пізнаваним сітчастим стилем. Топологія заснована на half-bridge LLC з синхронним випрямленням і DC/DC перетворенням постійного струму та має одну надпотужну лінію живлення 12В. Power Zone 2 — це перший блок живлення be quiet! сертифікований за рейтингом ефективності Cybenetics Platinum, який відповідає рейтингу 80 PLUS Platinum (до 94%) цієї серії.

Серія Power Zone 2 представлена моделями потужністю 1000 Вт, 850 Вт та 750 Вт - тобто, охоплює весь діапазон найбільш поширеного енергоспоживання потужних ігрових систем, а також залишає достатній запас для майбутніх оновлень. Завдяки 10-річній гарантії Power Zone 2 є ідеальним і перспективним блоком живлення для тих, хто шукає високоефективний і тихий блок живлення на довгі роки.

Продаж Power Zone 2 у європейських роздрібних магазинах розпочнеться з 11 лютого 2025 року.