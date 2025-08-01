Зеленский и Стармер обсудили усиление обороны Украины и санкции против России

1 августа 2025, 15:15

Президент Украины Зеленский провел телефонный разговор с премьером Британии Стармером.

Стороны обсудили усиление украинской обороны, включая расширение производства дронов-перехватчиков и поиск источников финансирования этих программ.

Зеленский подчеркнул эффективность санкционного давления на Россию и выразил уверенность в его дальнейшем усилении.



Отдельно обсуждалась координация действий с США, включая контакты с президентом Трампом, а также возможные форматы будущих мирных переговоров. По словам Зеленского, Украина готовит активную дипломатическую кампанию на международной арене.