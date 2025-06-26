Британия закупает "ядерные" F-35A

26 июня 2025, 9:45

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на саммите НАТО заявил, что Британия купит у США 12 истребителей F-35A.

Пишет The Telegraph. В отличие от самолетов F-35B, которыми в настоящее время владеет Великобритания, они могут нести ядерное оружие.



"В эпоху радикальной неопределенности мы больше не можем воспринимать мир как должное, поэтому мое правительство инвестирует в нашу национальную безопасность, гарантируя, что наши вооруженные силы будут оснащены всем необходимым", — подчеркнул Стармер.