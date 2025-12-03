Стармер: Китай представляет угрозу нацбезопасности Британии

3 декабря 2025, 12:15

Премьер Британии Стармер назвал Китай угрозой для нацибезопасности страны, но выступил за сотрудничество с Пекином.

«Пришло время для серьезного подхода, необходимо отвергнуть упрощенный бинарный выбор, будь то "Золотая эпоха" или "Ледниковый период", признать очевидный факт того, что можно работать и торговать со страной, защищая при этом себя», - добавил он. При этом, он заверил, что, несмотря на сотрудничество с Пекином, Британия также будет пресекать все попытки шпионажа и незаконной кибердеятельности, вводить санкции в отношении китайских газовых и нефтяных компаний, сотрудничающих с Россией, обличать нарушения прав человека.