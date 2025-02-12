Британия ввела новые санкции против российских киберструктур

12 февраля 2025, 11:45

Британия ввела новый пакет санкций против шести граждан и двух российских компаний, подозреваемых в киберпреступной деятельности.

В черный список попали Zservers и Xhost Internet Solutions. Zservers обвиняется в участии в кибератаках с использованием вредоносных программ-вымогателей. Эти меры также поддержаны США и Австралией, которые ранее наложили санкции на ту же структуру.



Премьер Британии Стармер призвал усилить экономическое давление на Россию, включая расширение санкций в таких секторах, как энергетика, высокие технологии и банковская система.



