18 января 2023, 9:45

Президент Зеленский ввел в действие санкции против компании связанной с 1xBet. Это первые санкции против структур 1xBet, после того, как подрывная деятельность российского букмекера в Украине вызвала широкий резонанс в обществе.

Хочется верить, что это только начало изгнания из Украины всей преступной паутины 1xBet, ведь перечень всех «партнеров» (в т.ч. украинских) и «дочек» уже давно всем известен.И самое главное, в ближайшее время ожидаем увидеть сам 1xBet и его учредителей-рашистов Семиохина, Каршкова и Казорина под санкциями.