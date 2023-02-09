Попытка 1xBet получить лицензию в Украине привлекла внимание и американских сми

9 февраля 2023, 15:15

При этом, у журналистов casino.org не вызывает сомнений, что “1xBet связан с Путиным” и “использует популярность ставок на спорт для перекачки денег российскому режиму”, а настоящими целями деятельности в Украине может быть попытки извлечения конфиденциальных данных пользователей в интересах кремля.

Кроме того, в США вменяют российской букмекерской конторе 1xBet нанесение ущерба американской киноиндустрии путем рекламной поддержки пиратских веб-сайтов.Надеемся, внимание наших стратегических союзников к незаконной деятельности 1хBet ускорит неизбежное введение санкций против рашисткого бизнеса в Украине.