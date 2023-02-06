Российский 1xBet признан банкротом в Гааге из-за невыплат игрокам

6 февраля 2023, 14:45

Признание 1xBet банкротом Верховным судом Нидерландов — страны, в которой российский букмекер получил свою игорную лицензию Кюрасао, приведет к потере 1xBet этой основной лицензии и 1xBet станет нелегальным букмекером во всем мире.

Зачем рашистский, уже практически нелегальный во всем мире, букмекер-банкрот 1xBet так рвется на украинский рынок? Учитывая не самую успешную бизнес модель с невыплатами игрокам, то однозначно в Украине у него другие интересы, интересы в пользу рашки и против украинцев, в т.ч. вербовка и сбор персональных данных.Указ про санкции против 1xBet, находящийся на подписании у Зеленского, вскоре поставит жирную точку в этом вопросе.