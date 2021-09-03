Казино всегда выигрывает - в США отметили рекордную прибыль в отрасли

3 сентября 2021, 16:15

Букмекеры и казино США зафиксировали рекордную выручку во втором квартале 2021 года

Доход игорных заведений и букмекеров в США во втором квартале 2021 года составил 13,6 млрд. долларов, что на 26,3% больше получаемой выручки 2019 года.

Американские таблоиды сообщают, что выручка казино и БК во втором квартале этого года достигла рекордной отметки за всю историю отрасли. Представители мас-медиа ссылаются на сообщение Американской игровой ассоциации.

В отчетности ассоциации сказано, что выручка от осуществления азартных игр зафиксирована в размере 13,6 млрд. USD, что больше аналогичного показателя 2019 года на 26%. При этом игровой союз отмечает, что показатели первого полугодия 2021 года поистине впечатляют. Еще больше аналитики удивлены тем, что в прошлом году игорные заведения Штатов демонстрировали самую низкую выручку.

Заметим, что в США казино разрешены в 19 из 25 штатов. За первое полугодие 2021 года финансовые показатели существенно превысили аналогичные показатели 2019 года, даже не взирая на то, ограничения по количеству посетителей были отменены не так уж давно (в конце июня текущего года).

По мнению агентства Associated Press, небывалый рост выручки связан с повышенной активностью игроков, которые пытаются наверстать упущенное в связи с пандемией прошлого года. Таким образом, выручка американских игорных заведений за первое полугодие составила 24,8 млрд. USD. Вместе с тем, за весь прошедший 2020 год казино смогли поднять только 30 млрд. USD.

Согласно свежему отчету Las Vegas Convention and Visitors Authority, количество посетителей Лас-Вегаса в июле этого года выросло на 130% по сравнению с июлем 2020-го.

Тем не менее, туристов в городе все равно было на 10,4% меньше, чем в июле 2019-го.

Годовой рекорд выручки был зафиксирован два года назад и составил $43,6 млрд. Будет ли рекорд побит в текущем году, станет понятно к концу года.

В ситуации пандемии нынешнего года (быстрое распространение вируса штамма «дельта») может снизится количество игроков. Власти буду вынуждены ограничить посещение игорных заведений, что способно «ударить» по выручке казино. Однако прогнозируется что помочь удержать индустрию помогают ставки на спорт онлайн и цифровые онлайн казино с азартными играми, включая интернет покер, слоты и т. д.