Интернет казино Украины на гривны: критерии выбора азартного заведения

15 марта 2021, 12:30

Работу онлайн казино Украины на гривны легализовали летом 2020 года. Но чтобы игорный клуб мог работать легально, он должен получить лицензию и создать веб-ресурс на украинском домене UA. Многие азартные площадки еще не приобрели украинскую лицензию и по-прежнему работают на зарубежных серверах. Играя на таких сайтах, украинские гемблеры сильно рискуют, так как не защищены законодательством. От каких критериев стоит отталкиваться при выборе интернет-казино, чтобы быть уверенным в надежности онлайн площадки?

Сегодня в интернете на разных тематических источниках легко найти ТОП казино Украины. Подобные рейтинги составляются экспертами на основе большого количества данных. Но новые площадки добавляются довольно часто и рейтинги быстро теряют актуальность. Поэтому важно самостоятельно научиться оценивать качество казино Украины на гривны онлайн, основываясь на важнейших показателях сайтов азартных заведений.

Надежные интернет-казино гарантируют конфиденциальность и защиту персональных данных, передаваемых игроками. Для этого операторы используют современное SSL-шифрование. Перейдя на сайт азартного клуба, обращайте внимание на наличие лицензии. Доверие внушают контролирующие органы следующих государств:

Кюрасао;

Коста-Рика;

Мальта;

Гибралтар;

острова Мэн;

Канаваке.

Всю информацию о лицензии можно найти внизу официального веб-ресурса казино. Проверить игровые аппараты тоже легко. Зайдите на официальный сайт провайдера и сделайте запрос касательно игорного клуба. Если предлагающее казино гривны входит в число партнерских площадок, значит софт не заскриптован.

С перечнем платежных методов можно ознакомиться на главной странице сайта или в личном кабинете. Проверяйте, чтобы были доступны популярные системы:

- онлайн-банкинг Приват24;

- карты MasterCard либо Visa;

- электронные кошельки WebMoney, Skrill и т.д;

- платежные системы Ukash, Neteller, Click2Pay и тому подобные.

Выводя деньги с игрового счета первый раз, в надежном казино придется пройти верификацию. Нужно предоставить фото паспорта и банковской карты или платежной системы. В таком случае на транзакцию уйдет не больше 24 часов. Задержки могут быть, если администрация сайта заподозрит игрока в нарушениях правил казино.

Многие интернет казино Украины на гривны предлагают слоты от десятка всемирно известных производителей, в числе которых:

- Microgaming;

- Playtech;

- QuickSpin;

- NetEnt и многие другие.

На все вопросы должны отвечать в течение 1-3 минут.

Также в надежных онлайн платформах присутствуют популярные разновидности карточных игр и рулетки. А в продвинутых заведениях предлагается Live казино для игры с профессиональным дилером. Самыми популярными игровыми автоматами остаются классические симуляторы, такие как Book of Ra или Crazy Monkey.

Бесплатные версии слотов должны присутствовать во всех казино с хорошей репутацией. Демо-режимы позволяют новичкам ознакомиться с механикой игры и щедростью слотов, обучиться основам гемблинга без вложений и рисков. Для игры даже не нужно регистрироваться.

Ни одно уважающее себя и своих клиентов онлайн казино Украины на гривны не может существовать без привлекательных бонусов для гемблеров. Для увеличения клиентской базы, операторы предлагают такие виды бонусов:

- бездепозитные поощрения;

- за пополнение счета;

- VIP-вознаграждения;

- подарки в праздничные дни;

- кешбек.

Почти все бонусы нужно отыгрывать. Но вы не обязаны использовать их.

Чем больше способов связи с техподдержкой казино Украины на гривны, тем лучше. В идеале, их должно быть несколько:

- онлайн чат на сайте;

- email;

- мессенджер;

- социальная сеть;

- телефон.

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Место азартного заведения в рейтинге бывает неоправданно высоким. Часто недобросовестные владельцы игровых порталов со списками ТОП казино получают денежное вознаграждение, после чего включают площадку в рейтинг. Чтобы понять истинное качество заведения, нужно проверить с десяток рейтингов авторитетных источников.