ТОП лучших игровых клубов Украины – играйте в онлайн казино на гривны

19 октября 2020, 16:07

Обзор лучших казино Украины с игрой на UAH

Отыскать хорошее онлайн казино на гривны сложнее, чем кажется на первый взгляд. Многие игровые клубы привлекают внимание щедрыми бонусами, но не выполняют финансовые обязательства перед игроками. Из обзора вы узнаете, как сделать выбор в пользу надежного казино с лояльным отношением к посетителям из Украины.

Критерии выбора игрового клуба

Когда азартные игры запретили на государственном уровне, одни казино ушли в подполье, а другие – создали сайты с доступом к виртуальным игровым автоматам. Теперь вы можете запустить любимый слот, не выходя из дома. Но тут возникает резонный вопрос: как выбрать действительно надежный клуб с игрой на деньги?

Чтобы сориентироваться в многообразии онлайн-казино, при выборе подходящего заведения учитывайте:

- Наличие лицензии. Игровые клубы, которые работают на законных основаниях, выполняют денежные обязательства перед игроками. Лицензии на оказание гемблинг-услуг выдаются регуляторами из Гибралтара, Великобритании, стран Карибского бассейна и т.д. Информация о лицензии обычно публикуется в нижней части сайта.

- Финансовую политику. Игрокам из Украины стоит обращать внимание на клубы с взаиморасчетами в гривнах. Создавая депозиты в UAH, вам не придется тратить деньги на конвертацию валют.

- Сумму минимального депозита. Чем ниже этот показатель, тем лучше. Онлайн-казино, которые стремятся увеличить свою аудиторию, предлагают лимиты от 25-50 UAH.

- Сроки обработки заявок на кэшаут. Надежные казино Украины переводят деньги на банковские карты и эл. кошельки игроков в течение от 1 до 3 дней. Не стоит регистрироваться в клубах, которые задерживают выплаты до 5-7 суток.

- Ассортимент игр. Лучшие казино Украины предлагают огромную подборку игр, которая включает: игровые автоматы, рулетки, карточные игры, лотереи.

- Верификацию профиля. Легальные украинские онлайн-казино просят всех посетителей пройти процедуру подтверждения личности. Основная цель верификации аккаунта – недопущение к игре на деньги несовершеннолетних и мошенников.

- Наличие мобильного клиента. Самые популярные казино Украины предлагают игрокам круглосуточный доступ к игре. Для этого достаточно скачать ПО для телефона с официального сайта клуба.

- Уровень RTP. Чем выше процент отдачи игрового аппарата, тем больше шансов на срыв джекпота. Так что отдавайте предпочтение слотам, у которых RTP находится в пределах 96-98%.

- Качество софта. Игорные заведения, которые дорожат своей репутацией, используют только лицензированное ПО от лучших провайдеров – Microgaming, Champion, Playtech, NetEnt, Amatic, Novomatic.

И даже если казино отвечает всем вышеперечисленным требованиям, не торопитесь создавать учетную запись. Чтобы убедиться в отсутствии подводных камней, просмотрите отзывы регулярных посетителей. Их можно найти на тематических сайтах, форумах, отзовиках.

Рейтинг лучших онлайн-казино Украины

Чтобы вы не анализировали условия игры в разных игровых клубах, casino-play.com.ua составили для вас рейтинг самых надежных онлайн казино Украины:

- 1xSlots. Клуб принадлежит компании Marikit Holdings Ltd и работает по лицензии Кюрасао. Игротека казино включает: рулетки, карточные игры, слоты, кено, игры с живыми дилерами, лото и покер. В 1xSlots используется лицензированный софт от Aiwin Games, Agames, Apollo Games, Amatic и т.д.

- Casino X. Казино компании Pomadorro N.V. имеет лицензию от Кюрасао. Для новичков предусмотрены щедрые бонусы – 100-200% на первый депозит. Регулярные игроки, участвующие в программе лояльности, обменивают заработанные баллы на реальные деньги.

- RedStar. Клуб имеет разрешительные документы на ведение игровой деятельности от регулятора в Curacao. После создания аккаунта новичок получает бесплатные вращения, количество которых зависит от внесенной суммы. В ассортименте казино более 3 000 слотов, карточные игры с живыми дилерами.

- Риобет. Заведение с лицензией от комиссии в Кюрасао предлагает для игры слоты с высоким уровнем RTP – от 96%. На сайте представлены лучшие настольные игры и лайв-казино.

Если вы давно ищете онлайн казино на гривны, тогда смело регистрируйтесь в любом клубе из нашего рейтинга!