Казино Вулкан: лицензионные слоты и бонусы для постоянных игроков

21 июля 2020, 8:17

Вулкан – одна из самых популярных сетей онлайн-казино на территории СНГ. Игровой клуб продолжает традиции наземных казино Вулкан, которые действовали в 90-х гг.

Онлайн-казино Вулкан действует по лицензии и предлагает своим клиентам разнообразные игровые автоматы от ведущих мировых провайдеров. В слоты можно играть бесплатно и без регистрации, однако зарегистрированным игрокам доступно множество дополнительных опций.

Игровой клуб Вулкан отличается индивидуальным подходом к каждому игроку. Члены клуба получают бонусы и принимают участие в программе лояльности. Это повышает вероятность их выигрыша.

Чтобы играть в игровые аппараты Вулкан, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте. Для создания игрового аккаунта в казино Вулкан можно использовать электронную почту. Нажмите на кнопку «Регистрация за 10 секунд» и во всплывающем окне заполните анкету: введите e-mail, придумайте пароль к игровому аккаунту и подтвердите согласие с правилами казино. На указанный адрес придет ссылка для завершения регистрации.

Альтернативным способом авторизации на сайте является вход через профиль в соцсетях: Яндекс, ВКонтакте, Одноклассники, Mail.ru, Facebook, Twitter.

Для того, чтобы получить возможность делать ставки в слотах, внесите деньги на депозит. Для этого можно использовать наиболее популярные в странах СНГ способы оплаты:

банковские карты (Master Card, Visa, Cirrus, Maestro);

Qiwi-терминалы;

интернет-банкинг (Сбербанк Онлайн, Альфа-банк);

электронные платежные системы (WebMoney, Яндекс Деньги).

После первого пополнения счета каждому игроку полагается приветственный бонус. Его игрок может выбрать при регистрации: это может быть бонус на депозит или фриспины в слотах. После этого можно переходить к игре.

Для того чтобы выбрать подходящий слот, воспользуйтесь рубрикатором сайта. Всего в игровом зале можно найти более 200 игровых автоматов. Для удобства игроков они разделены по категориям. В категории «Столы» вы найдете несколько видов рулетки и карточных игр. Раздел «Новинки» содержит игровые автоматы, недавно предоставленные производителями. В категории «Популярные» находятся аппараты, в которые посетители казино играют чаще других. Здесь можно выбрать классические трехбарабанные аппараты, графика и принцип игры в которых напоминает наземные автоматы; тематические автоматы, состоящие из пяти барабанов, 3D-аппараты и т.д.

Казино Вулкан сотрудничает с ведущими отечественными и мировыми производителями онлайн-игр: компаниями Igrosoft, Novomatic, Evoplay Entertainment, Play’n’Go, Belatra и т.д. Разработчики предоставляют лицензию всем слотам, представленным в казино Вулкан. Для посетителей казино это является гарантией честной игры.

Игроки получают разнообразные бонусы в казино Вулкан в рамках программы лояльности. Бонусы и призы начисляются каждому игроку индивидуально, в зависимости от его игрового статуса. Всего в программе предусмотрено 7 уровней: Новичок, Любитель, Знаток, Специалист, Мастер, Эксперт, Профессионал. Повысить свой статус игрок может, пополняя счет и делая ставки. В рамках программы лояльности игроки получают бонусы на депозит, фриспины, подарочные баллы и деньги на счет, фриспины в слотах, кешбэк и другие призы.