Игровой онлайн-клуб Вулкан – слоты от лучших производителей

24 июля 2020, 12:45

Администрация официального сайта Вулкан гарантирует надежную защиту персональных данных и счетов, ведь информация тщательно шифруется.

Понятный интерфейс позволит быстро найти нужный автомат или раздел. Кроме того, игровой онлайн клуб Вулкан предоставляет техническую поддержку 24/7, поэтому все неполадки устраняются оперативно.

Для того чтобы играть на реальные деньги в клубе Вулкан, необходимо зарегистрироваться. Сделать это могут только совершеннолетние пользователи после принятия правил клуба и условий пользовательского соглашения.

Создание учетной записи производится в разделе "Быстрая регистрация". После перехода в указанный раздел на экране появится всплывающее окно с анкетой. Нужно ввести пароль для входа и адрес электронной почты. Затем проверьте почту - туда придет автоматически сгенерированное письмо со ссылкой для завершения регистрации. Кликнув на нее, вы попадете в личный кабинет, где сможете пополнить счет и начать делать ставки на деньги.

Есть еще один способ регистрации – авторизация при помощи страницы в одной из социальных сетей: VK, Facebook, Instagram, Mail.ru, Google, Яндекс и т.д.

После завершения верификации остается лишь пополнить счет и начать игру на деньги. Все транзакции проводятся в разделе "Касса". Там можно выбрать удобный способ оплаты: банковскую карту (Visa, Mastercard), электронную платежную систему (Webmoney, Qiwi, Yandex.Money) или мобильного оператора (МТС, Beeline). Минимальная и максимальная сумма пополнения варьирует в зависимости от способа и указывается при внесении средств.

Для вывода денег стоит использовать те же реквизиты, при помощи которых вносился депозит. Обычно средства быстро поступают на счет, но длительность обработки зависит от загруженности операторов и суммы. Участникам VIP-клуба доступна опция ускоренного вывода.

На официальном сайте клуба Вулкан размещены сертифицированные онлайн-слоты от известных разработчиков: Novomatic, Igrosoft, Belatra, Unicum, Mega Jack, Evoplay Entertainment и многие других. Все игровые автоматы рассортированы по разделам для упрощения их поиска. Например, в разделе "Популярные" геймеры найдут аппараты, которые пользуются особым спросом.

Недавно выпущенные слоты находятся в разделе "Новинки". Среди них такие автоматы:

An Escape From Alcatraz.

Penalty Shoot Out.

Exploding Fruits.

Sea Of Spins.

Fluffy Rangers.

Princess Of Swamp.

Rocket Stars.

Pumpkin Fairy.

Animal Quest и т.д.

Помимо слотов, в казино Вулкан есть множество настольных и карточных игр, например, Русская рулетка и Русский покер, баккара, Европейская и Американская рулетки. Регистрируйтесь в клубе Вулкан, пополняйте счет и не упустите свой шанс получить выгодные бонусы, играя в слоты на деньги.