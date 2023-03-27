27 марта 2023, 17:15

Прокинувся вулкан Левотоло в Індонезії

В Індонезії прокинувся вулкан Левотоло, навколо нього запровадили 2-кілометрову зону відчуження, мешканцям порадили носити маски.


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