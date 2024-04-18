18 апреля 2024, 13:15

Индонезия объявила предупреждение о цунами после извержения вулкана

Со вчерашнего дня вулкан на острове Руанг извергался минимум пять раз, сообщает CNN. Есть опасение, что часть горы может обрушиться в воду, что вызовет цунами.


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