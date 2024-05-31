В Исландии снова извергается вулкан — пятый раз за полгода

31 мая 2024, 12:15

На полуострове Рейкьянес, расположенном на юго-западе Исландии, объявлено чрезвычайное положение.

Из-за извержения вулкана, которое началось 29 мая, эвакуировали знаменитый геотермальный курорт Голубая лагуна и небольшой городок Гриндавик, сообщает ВВС.Это уже пятое извержение в этом районе с декабря. Мэр Гриндавика отмечает, что его беспокоит количество лавы, текущей в сторону города. В этот раз ее гораздо больше, чем наблюдалось в ходе недавних извержений.На Гриндавике было отключено электричество, а все дороги, ведущие в город, перекрыты.