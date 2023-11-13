Исландский город Гриндавик может быть полностью уничтожен - причина

13 ноября 2023, 11:45

Из-за вулкана Фаградальсфьядль в городе начали появляться трещины в полях и на дорогах, а некоторые здания буквально расколоты пополам, пишет The Independent.

Накануне власти Исландии объявили чрезвычайное положение и распорядились эвакуировать жителей Гриндавика в связи с угрозой извержения вулкана.Решение было принято в связи с тем, что с конца октября на полуострове Рейкьянес, на котором расположен город, зафиксировали более 24 тыс. толчков, причем 800 из них - в пятницу.«Существует значительный риск извержения. Оно может начаться в любой момент», - говорится в коммюнике исландских метеорологов, выдержку из которого приводит ВВС.Предполагается, что последствия могут быть хуже, чем при извержении вулкана Вестманнаэйяр, который разрушил город 50 лет назад.