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23 августа 2024, 13:15
В Исландии на полуострове Рейкьянес началось извержение вулкана
Общая длина трещины составила около 3,9 км и увеличилась на 1,5 км за 40 минут.
Извержение сопровождается землетрясениями магнитудой 4 балла.
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