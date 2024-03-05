5 марта 2024, 8:45

В Украине произошло второе за неделю землетрясение

Подземные толчки зафиксировали 4 марта в районе г. Надворная Ивано-Франковской области на глубине 7 километров. Магнитуда землетрясения составила 1,7 по шкале Рихтера.


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