В Украине произошло второе за неделю землетрясение

Подземные толчки зафиксировали 4 марта в районе г. Надворная Ивано-Франковской области на глубине 7 километров. Магнитуда землетрясения составила 1,7 по шкале Рихтера.
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