19 августа 2024, 11:45

В РФ стався потужний землетрус у 7,2 бали і почалося виверження вулкану

Сталося це в Камчатці. Підземні поштовхи відчувалися на відстані 108 км від епіцентру. А викиди попелу вулкану Шивелуч становлять загрозу для авіації.


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