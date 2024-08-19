В РФ стався потужний землетрус у 7,2 бали і почалося виверження вулкану

Сталося це в Камчатці. Підземні поштовхи відчувалися на відстані 108 км від епіцентру. А викиди попелу вулкану Шивелуч становлять загрозу для авіації.
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