Потужний землетрус зафіксували на півдні Італії

3 июня 2026, 12:45

2 червня на південному узбережжі Італії стався потужний землетрус, епіцентр якого у знаходився в Тірренському морі.

Землетрус магнітудою 6,2 сколихнув південь Італії в День Республіки. Національний інститут геофізики та вулканології Італії (INGV) зафіксував поштовхи епіцентром у Тірренському морі біля міста Козенца, за 240 кілометрів на південний схід від Неаполя.Повідомлень про постраждалих чи значні пошкодження немає, однак національна служба цивільного захисту Італії негайно розгорнула кризовий штаб та моніторить ситуацію.