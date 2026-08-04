В Азербайджане создадут систему управления гражданскими дронами

4 августа 2026, 10:45

Президент Азербайджана Алиев подписал указ о создании информационной системы «Управление гражданскими беспилотными летательными аппаратами».

Новая система будет использоваться для регистрации гражданских дронов, выдачи спецразрешений на их оборот, а также свидетельств пилотов (операторов), разрешений на выполнение полетов, сертификатов эксплуатантов и разрешений для клубов и ассоциаций авиамоделистов. Кроме того, согласно изменениям в законодательство, оборот автономных гражданских беспилотников будет осуществляться только при наличии специального разрешения.