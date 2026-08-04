F-Drones представила бюджетный дрон F-Сaptain, который преодолевает 100 км

4 августа 2026, 8:15

F-Сaptain относится к мидлстрайк-дронам. Как сообщили в компании, он разработан для выполнения задач в сложных условиях противодействия вражеским средствам РЭБ.

При максимальной взлетной массе 27 кг и размахе крыльев 3 м беспилотник может нести до 10 кг полезной нагрузки. Аппарат оснащен бесшумной электрической силовой установкой, а для круглосуточной разведки и донаведения он имеет дневную и тепловизионную камеры. Дрон работает на Starlink, а в случае потери связи на заключительном отрезке траектории с помощью системы автономного распознавания целей и модуля Last Mile он все равно сможет успешно поразить объект, заверили в компании.